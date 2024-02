Demain, journée portes ouvertes dans les sites archéologiques et musées tunisiens

Demain, le dimanche 4 février 2024, l’entrée sera gratuite pour tous les sites archéologiques, les monuments historiques et les musées ouverts relevant de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, selon une publication sur sa page officielle Facebook. Cette mesure concerne les citoyens tunisiens ainsi que les étrangers munis d’une carte de séjour légitime en Tunisie. L’Agence rappelle que l’entrée gratuite à ces sites est disponible : le premier dimanche de chaque mois, le 18 avril, correspondant à la Journée internationale des monuments et des sites, le 18 mai, correspondant à la Journée internationale des musées, et les jours fériés officiels.