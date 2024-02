Salah Mejri réclame justice à la Fédération tunisienne de basket-ball

Salah Mejri, ancien joueur de basket-ball et responsable de l’équipe nationale, demande à la Fédération tunisienne de basket-ball de rétablir son honneur et de prendre des mesures disciplinaires contre ceux qui l’ont diffamé. Cette demande fait suite à une déclaration de l’Union sportive monastirienne l’accusant d’avoir insulté ses supporters avant un match. Salah Mejri affirme que son comportement était correct malgré les insultes et les diffamations, et demande une enquête et des mesures disciplinaires contre les responsables.