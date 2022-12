Coupe du Monde de Football : Les Lions de l’Atlas entrent dans l’histoire par la grande porte (journaux sud-africains)

La sélection marocaine de football est entrée dans l’histoire à la Coupe du monde Qatar 2022 après avoir éliminé les plus grandes nations européennes de football, ont indiqué samedi des journaux sud-africains.

“Sowetan” décrit les Lions de l’Atlas de “tueurs des géants”, relevant que “de plus en plus confiants, ils ont orchestré la victoire sur l’Espagne et ambitionnent de poursuivre leur course en quart de finale contre le Portugal”.

Après avoir terminé en tête du groupe F devant la Croatie, finaliste de 2018, la Belgique, classée deuxième au monde, et le Canada, le Maroc se délectera sans aucun doute d’une autre opportunité de s’épanouir dans le Mondial, note le journal.

“Le succès de la sélection marocaine au Qatar a été construit sur une base de résilience défensive et d’imprévisibilité en contre-attaque, une stratégie exécutée à la perfection contre l’Espagne, championne de 2010”, souligne-t-il.

La publication rappelle également que le Maroc est déjà entré dans l’histoire en devenant le premier pays africain à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de 1986 au Mexique, notant que les Lions de l’Atlas ont désormais une chance de devenir les premiers demi-finalistes de l’Afrique et du monde arabe.

Pour sa part, “Sunday Times” se demande comment les Lions de l’Atlas ont-ils réussi non seulement à dominer le groupe F lors du premier tour, mais également à vaincre l’Espagne, championne du monde de 2010, en huitièmes de finale ?

Le quotidien souligne ainsi que “les observateurs avertis du football africain n’auraient pas été surpris par ces réalisations, eu égard à l’immense travail effectué par le Maroc pour améliorer ses performances”.

“La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a eu quatre équipes en demi-finale de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ceci explique les progrès réalisés par le Maroc”, soutient la publication.

Elle rappelle également que, sans surprise, les deux compétitions ont été remportées par des équipes marocaines, le Wydad Casablanca et la RS Berkane respectivement.