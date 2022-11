Coupe du Monde de Football – Tunisie : créer la surprise face à un favori du groupe

Pour sa sixième participation à une coupe du monde, la sélection tunisienne de football tentera à Qatar de défendre ses chances au sein d’un groupe D des plus relevés constitué de la France (tenante), du Danemark et de l’Australie.

Si les deux nations européennes partent favorites pour décrocher les deux billets pour le deuxième tour, la Tunisie tentera de déjouer tous les pronostics et de créer la surprise, à condition de jouer sans calculs et de bien gérer ses débats face à des adversaires qui ont chacun leurs appréhensions et leurs points faibles.

Pour leur entrée en matière, le 22 novembre au stade de l’Education City, les Aigles de Carthage auront affaire au Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, qui semble être l’équipe la plus en forme du groupe, à la faveur de son jeu collectif et son esprit combatif.

Les Scandinaves, arrivés 2es de leur groupe derrière la France en 2018 et éliminés par la Croatie aux tirs au but en 8es de finale (1-1, 2-3 tab), peuvent logiquement aspirer à mieux cette année.

Comme la Tunisie, les “Dynamites danoises” en seront à leur sixième Coupe du Monde après les éditions 1986, 1998, 2002, 2010, 2018 après avoir réussi un parcours presque parfait lors des qualifications européennes pour Qatar-2022 avec 9 victoires contre une seule défaite encaissée lors de l’ultime journée face à l’Ecosse (0-2).

Sa meilleure performance mondialiste remonte à l’édition 1998 en atteignant les quarts de finale, où elle fut battue par le Brésil. Sinon, les Danois ont atteint les huitièmes de finale à trois reprises : en 1986, en 2002 et en 2018.

Dans son parcours européen, le pays nordique compte notamment une coupe d’Europe en 1992 remportée par les coéquipiers de Mickael Laundrup, alors qu’il a atteint les demi-finales à deux reprises, lors des éditions 1984 et 2021. Sans oublier une coupe des confédérations remportée en 1995 en Arabie Saoudite.

Le Danemark possède actuellement l’une des meilleures défenses d’Europe, avec seulement trois buts encaissés tout comme la France et l’Angleterre.

Trente ans après son premier sacre international, en l’occurrence le championnat d’Europe en 1992, le Danemark caresse le rêve de soulever un deuxième trophée mondial et inscrire son nom en lettres d’or parmi les vainqueurs de la Coupe du Monde.

Conduits par le sélectionneur Kasper Hjulmand (50 ans) depuis 2020, les Danois ont impressionné par la force du mental lors de l’Euro 2021 marqué pas le malaise cardiaque en plein match de Christian Eriksen.

Les coéquipiers de Simon Kjaer ont également séduit par leur rigueur et leur jeu offensif grâce notamment aux qualités techniques du joueur le plus capé Christian Eriksen (117 matches, 39 buts), et de ses coéquipiers Martin Braithwaite, Kasper Dolberg, Andreas Cornelius ou encore la révélation du dernier Euro, Mikkel Damsgaard.

Les hommes de Jalel Kadri pourront être, dès ce premier match, fixés sur leur sort au sein du Groupe D, avant de rencontrer l’Australie, le 26 novembre puis la France le 30 du même mois, au stade Al Janoub.

Ce premier match est aussi important pour l’équipe danoise avant le choc contre le tenant du titre francais, puis le dernier match contre l’Australie le 30.

Cette rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 14h00, sera dirigée par l’arbitre méxicain Cesar Ramos, assisté de ses compatriotes Alberto Morin et Miguel Hernandez.

La liste du Danemark :

Gardiens: Kasper Schmeichel (Nice, FRA), Oliver Christensen (Hertha Berlin, ALL) et Frederik Ronnow (Union Berlin, ALL)

Défenseurs: Daniel Wass (Brondby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United, ANG), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, TUR), Joakim Maehle (Atalanta Bergame, ITA), Andreas Christensen (FC Barcelone, ESP), Simon Kjaer (Milan AC, ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace, ANG) Victor Nelsson (Galatasaray, TUR), et Alexander Bah (Benfica Lisbonne, POR)

Milieux: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, ANG), Thomas Delaney (FC Séville, ESP), Christian Eriksen (Manchester United, ANG), Mathias Jensen (Brentford, ANG), Robert Skov (TSG Hoffenheim, ALL) et Christian Norgaard (Brentford, ANG)

Attaquants: Mikkel Damsgaard (Brentford, ANG), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort, ALL), Martin Braithwaite (Espanyol Barcelone, ESP), Kasper Dolberg (FC Séville, ESP), Jonas Wind (Wolfsburg, ALL), Andreas Cornelius (FC Copenhague) et Yusuf Poulsen (RB Leipzig, ALL).

