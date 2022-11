Le sélectionneur de l’équipe danoise de football Kasper Hjulmand, a affiché l’ambition de siens de “gravir les derniers mètres vers les sommets”, à deux jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

“La qualité de l’équipe est vraiment très bonne. Mais je pense que l’on n’est pas encore totalement au sommet. Avec la qualité que l’on a, on veut dicter autant que possible le jeu, être sûr que l’on est proactifs sur le terrain, que l’on a la mentalité et la ténacité dans le match pour jouer comme on le fait normalement.

C’est là où nous nous situons actuellement, on veut aller gravir les derniers mètres vers les sommets”, a estimé le sélectionneur danois, prenant l’exemple de la demi-finale de l’Euro-2020 perdue à Wembley contre les Anglais (2-1, a. p.).

Depuis l’Euro-2020, il estime que la façon de jouer de son équipe s’est encore améliorée notamment en qualifications pour le Mondial et à la Ligue des nations, comme en témoignent les deux succès contre la France (2-1 au Stade de France et 2-0 à Copenhague).

Le Danemark se trouve dans le groupe D de la Coupe du monde et affrontera la Tunisie mardi (16h00 locales), puis la France (26 novembre, 19h00 locales), et enfin l’Australie (30 novembre, 18h00 locales).

“Quand on est rentrés de l’Euro, on ne savait pas trop si c’était une fièvre liée à l’Euro ou si c’était une fièvre plus générale pour le foot.

Et c’est une fièvre pour le foot ! C’est vraiment la folie au Danemark”, a assuré Hjulmand. “La qualité est là et nous sommes prêts”, a-t-il lancé en forme de défi à ses trois adversaires du premier tour, et au-delà.

