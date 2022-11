Le temps se caractérise dimanche, par un brouillard local, aux premières heures de la journée, puis sera marqué par des nuages passagers sur la plupart des régions devenant parfois denses près des côtes avec des pluies éparses et orageuses.

Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera houleuse et les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 22 et 26 degrés dans le reste des régions.