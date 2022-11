Les arbitres retenus pour la Coupe du monde de football, prévue du 20 novembre au 18 décembre au Qatar, seront en stage de

préparation à partir de jeudi jusqu’au début de la compétition.

Ce stage regroupe 129 arbitres (36 centraux, 69 assistants et 24 VAR), dont un trio algérien composé de Mustapha Ghorbal et les deux assistants, Abdelhak Etchiali et Mokrane Gourari.

A partir de jeudi matin, sous l’égide de la commission des arbitres de la FIFA, dirigée par Pierluigi Collina, qui procédera aux désignations pour tous les matchs du Mondial, ils effectueront un stage de préparation.

“Sachant qu’ils ont déjà été soigneusement briefés et accompagnés depuis leur nomination (en mai dernier), que ce soit dans leurs Championnats nationaux ou dans les compétitions internationales, l’objectif de ce séminaire est de peaufiner au mieux leur préparation”, a expliqué Collina.

L’Italien, qui a dirigé la finale de la Coupe du monde 2002 (Brésil-Allemagne, 2-0), précise : “On leur fournira tout le soutien

logistique dont ils ont besoin, avec des préparateurs physiques et des équipes médicales. A Doha, on a organisé un tournoi avec des équipes locales pour tous les mettre (les centraux, les assistants et les VAR) dans les conditions de la compétition avant leur premier match du Mondial (ce tournoi durera jusqu’au 26 novembre pour préparer au mieux ceux qui ne commenceront pas la compétition). Le temps qu’ils vont passer ensemble va aussi servir à consolider l’esprit d’équipe, déjà très fort entre eux”.

Ce tournoi permettra notamment aux arbitres de se familiariser davantage avec le nouveau système de détection semi-automatisée du hors-jeu – qui permet au VAR d’être plus précis et surtout plus rapide dans ce domaine – déjà en vigueur en Ligue des champions et qui sera utilisé lors de cette Coupe du monde.