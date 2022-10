Tunisie : Arrestation d’individus impliqués dans l’immigration clandestine via la Turquie

Une équipe conjointe entre la sous-direction des renseignement et d’investigation de la Garde nationale à L’Aouina et l’équipe de recherche et d’inspection de la Garde nationale ont réussi à démanteler un réseau international de migration illégale vers l’Europe via la Serbie, active entre la Tunisie et la Turquie, a indiqué mardi le porte-parole officiel de la Garde nationale.

L’enquête a permis l’arrestation de sept personnes, dont deux sœurs de nationalité étrangère, ainsi que la saisie d’une somme d’argent d’environ 194 000 dinars et 1980 euros ainsi que 805 livres turques au domicile de l’un des suspects dans la région de Metline, gouvernorat de Bizerte.

En consultant le ministère public, l’équipe d’investigation de la garde nationale de Tunis a placé en garde à vue les prévenus pour l’organisation d’une bande dans le but de se rendre en Europe via la Turquie de manière illégale et pour traite d’être humain.

La direction générale de la garde nationale a mis à la disposition des citoyens un numéro de téléphone (71 860 135) pour dénoncer la traite d’être humain.