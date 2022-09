Tunisie : Lancement d’un portail des services consulaires

Un portail des services consulaires a été lancé par le ministère des téchnologies de la communication (TIC), dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de dégitalisation et de développement de l’e-gouvernance, a annoncé vendredi, le ministère.

Ce portail permettra aux officiers de l’état civil attachés aux représentations tunisiennes à l’étranger, d’avoir un accès sécurisé au registre de l’état civil à distance, grâce au système national d’interconnexion, a précisé le département dans un communiqué.

Ce portail a été lancé jeudi, lors d’une cérémonie présidée par le ministre des téchnologies de la communication Nizar Ben Neji et l’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire et représentante de la Tunisie en Roumanie Raja Jhinaoui Ben Ali. Il a pour objectif de contribuer à faciliter et accélerer les services administratifs proposés aux Tunisiens résidant à l’étranger.

La plateforme a été développée par le Centre national de l’Informatique (CNI) grâce à la coordination entre les ministère des TIC, des affaires étrangères de la migration et des Tunisiens à l’étranger et le ministère de l’intérieur.