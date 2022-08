Crise alimentaire : Le premier navire céréalier ukrainien quitte Odessa pour le Liban

Le premier navire à transporter des céréales ukrainiennes à travers la mer Noire depuis le début de la guerre en Ukraine il y a cinq mois a quitté le 1 août le port d’Odessa pour le Liban dans le cadre d’un accord de passage sécurisé décrit comme une lueur d’espoir dans une situation de crise alimentaire qui se détériore.

La navigation a été rendue possible après que la Turquie et les Nations Unies ont négocié un accord d’exportation de céréales et d’engrais entre la Russie et l’Ukraine le mois dernier – une percée diplomatique rare dans un conflit qui est devenu une longue guerre d’usure.