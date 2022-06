Allemagne : Des demandeurs d’asile expulsés vers la Tunisie

Des demandeurs d’asile déboutés de la ville allemande Hof ont été expulsés vers la Tunisie le 15 juin avec d’autres depuis l’aéroport de Leipzig-Halle. C’était mercredi 15 juin 2022. Il y avait au total 24 personnes, dont la moitié se trouvaient auparavant dans l’Etat libre de Saxe, comme l’a annoncé jeudi la Direction d’Etat de Saxe à Chemnitz. Dix étaient des criminels condamnés.

Selon les autorités, tous les demandeurs d’asile tunisiens déboutés étaient de sexe masculin et majeurs. Ils ont été détenus pour la dernière fois dans le district saxon de Görlitz et dans les prisons de Torgau, Dresde, Berlin-Tegel, Berlin-Ploetzensee, Darmstadt, à Heidering dans le Brandebourg, et dans des centres de détention en attente d’expulsion à Hof en Bavière et à Büren (Rhénanie du Nord-Westphalie).