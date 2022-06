Le nouvel entraineur de l’Espérance Sportive de Tunis, Nabil Maaloul, a affirmé vendredi que l’objectif premier à la tête de l’équipe sang et or est de gagner le titre de champion de Tunisie.

Présenté vendredi à la presse, le nouveau coach espérantiste qui vient de remplacer Radhi Jaidi, remercié, a souligné qu’il reste dix jours pour la fin de la Ligue 1 et trois matches décisifs qu’il faut bien gérer, à commencer par le derby de la capitale qui l’opposera au Club Africain lors de la prochaine journée.

Le technicien tunisien (59 ans) a indiqué qu’il a remarqué un certain relachement psychologique des joueurs, affectés par l’élimination de la Ligue des Champions, de la Supercoupe et de la Coupe de Tunisie, assurant que tout sera fait pour remporter le championnat avant de penser à la préparation de la saison prochaine.

Concernant l’effectif disponible, l’entraineur espérantiste a estimé qu’il faut conserver les cadres de l’équipe tout en renforcant le groupe par quatre ou cinq nouveaux joueurs, mais cela, a-t-il dit, ne se fera pas dans l’immédiat. De même pour la composition de son staff technique qui fera l’objet, selon Maaloul, d’une évaluation à la fin de la saison avant de penser au changement.

Le nouvel entraîneur de l’équipe de Bab Souika a, par ailleurs appelé, le public espérantiste à soutenir son équipe notamment lors du prochain derby tunisois, soulignant qu’il est prêt à assumer toutes les responsabilités en cas d’échec ou d’erreurs commises par ses joueurs.

Maaloul a été désigné, jeudi, à la barre technique de l’Espérance de Tunis jusqu’en 2024.

Il est de retour au parc B après avoir veillé aux destinées de l’équipe lors des saisons 2010-2012 et 2012-2013 et remporté avec elle la Ligue des champions d’Afrique en 2011.

Le club sang et or avait annoncé, mercredi, la rupture à l’amiable avec Jaidi, juste après l’élimination en huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de la formation de Bab Souika face au CS Msaken aux tirs aux buts, et aux prestations moyennes livrées par l’équipe en championnat, malgré son leadership.