Un iftar Ramadanesque dédié aux diplomates accrédités à Tunis

Une exposition de l’artisanat et des produits du terroir

Sous le parrainage du ministère du tourisme et le concours de la Municipalité de Tunis la fédération tunisienne des restaurants touristiques FTRT organise le 24 Avril 2022 une soirée Iftar ramadanesque intitulée « La diplomatie touristique au service de l’économie nationale » au palais de la Municipalité de Tunis à la Kasbah en présence de la cheffe du gouvernement.

Une soirée dédiée aux Chefs des missions diplomatiques accrédités à Tunis qui auront une nouvelle occasion de découvrir les multiples facettes du tourisme tunisien et ses dimensions culturelle, civilisationnelle et économique. Une occasion qui a également pour ambition de promouvoir et de valoriser le riche patrimoine culinaire tunisien.

Au menu de cet évènement et en plus d’un spectacle de musique authentique figure également une exposition de l’artisanat et des produits du terroir tunisien aménagée par l’office de l’artisanat et les directions générales de l’agriculture biologique et l’agence de promotion des investissements agricoles.

Cet évènement promotionnel se veut aussi une contribution à même de consolider l’effort de l’Etat et de tous les acteurs du secteur dans la reprise du tourisme fortement malmené par la pandémie du coronavirus.

Pour rappel le secteur touristique participe à hauteur de 14% dans la formation du produit intérieur brut PIB. Plus de deux millions de tunisiens vivent directement indirectement du secteur outre ses effets d’entrainement sur plusieurs autres secteurs dont le transport, l’agriculture, la culture, l’artisanat et le bâtiment…

Le tourisme se trouve par ailleurs investi de la mission de consolider l’image de la Tunisie en tant que destination qui offre les meilleures conditions d’accueil et de séjour et qui incarne les valeurs de tolérance et de rapprochement entre les peuples, les civilisations et les religions.