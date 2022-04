DIRECT SPORT – Ligue des champions : L’Espérance chez l’ES Sétif pour prendre option sur les 1/2 finales

L’Espérance de Tunis tentera de prendre option sur les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football, à l’occasion de son match des quarts de finale aller face à l’équipe algérienne de l’ES Sétif, prévu vendredi soir au stade du 5 juillet 1962, à Alger.

Le représentant tunisien en quête de son cinquième sacre dans cette compétition après 1994, 2011, 2018 et 2019, tentera de ramener un résultat positif de son déplacement en Algérie pour mettre un pied dans le dernier carré avant la manche retour, prévue dans une semaine au stade Hammadi Agrebi à Radès. En cas de qualification, l’Espérance sera opposée au vainqueur de la double confrontation entre Al-Ahly d’Egypte et le Raja Casablanca.

La mission des protégés de Radhi Jaidi ne semble pas toutefois aisée face à un adversaire, vainqueur de l’épreuve à deux reprises (1988 et 2014) qui évoluera sur son terrain et devant son public qui viendra certainement nombreux après l’autorisation à 60.000 spectateurs d’assister au match. Mais l’Espérance, en équipe expérimentée et rompue aux grands défis reste capable de réaliser un bon résultat en terre algérienne en faisant valoir ses atouts offensifs et sa solidité défensive.

La formation sang et or qui vient d’assurer sa qualification aux Play-offs de la Ligue 1 à une journée de la fin de la première phase, abordera les quarts de finale de la champions League avec le moral au beau fixe après avoir terminé la phase de poules à la tête de son groupe C, sans avoir concédé la moindre défaite tout au long de son parcours dans cette compétition.

De son côté, l’ES Setif qui a été entrainée par le Tunisien Nabil Kouki, a terminé la phase de poule à la 2e place du groupe B derrière le Raja de Casablanca, avec 3 victoires et autant de défaites, inscrivant 6 buts seulement contre 5 encaissés. Elle compte dans ses rangs de très bons joueurs à l’instar de Ryad Ben Ayed, meilleur buteur de la compétition à ce jour, avec 5 réalisations, et des attaquants expérimentés comme Akram Djahnit et Abdelmoumen Djabou.

L’Espérance de Tunis s’est envolée mercredi soir pour Alger avec un groupe au complet après le retour de Mohamed Ali Ben Romdhane, Amine Tougai et de Moez Ben Cherifia qui ont manqué les deux derniers matches de Ligue 1.

Sortis sur blessure lors de la rencontre du championnat contre l’US Tataouine, Ghaylène Chaâlali et Abdelkader Badrane seront également de la partie.

Voici la liste des joueurs retenus : Moez Ben Cherifia, Sedki Dabchi, Walid Karoui, Mohamed Amin Togay, Khalil Chammam, Abdelkader Badrane, Hani Amamou, Mohamed Amine Ben Hamida, Elyès Chetti, Raed Fadee, Zied Machmoum, Mohamed Ali Ben Romdhane, Fousseini Coulibaly, Ghaylène Chaalali, Montassar Triki, Sabeur Bourgrine, Koffi, Rache Arfaoui, Zied Berrima, Hamdou El Houni, Farouk Mimouni, Anayo Iwala – Kingsley Eduwo – Alaeddine Marzouki – Mohammed Ali Ben Hamouda .

Le match sont le coup d’envoi sera donné à 22h00, sera dirigé par l’arbitre sud-africain, Victor Gomez.