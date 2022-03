L’Alliance pour la Tunisie réaffirme son soutien au processus de rectification

L’Alliance pour la Tunisie ” a souligné, vendredi, la nécessité d’aller de l’avant sur la voie de rectification du processus de l’après 25 juillet 2021, appelant à une participation massive et plus conséquente à la consultation électronique dans les deux jours à venir. Le parti étant convaincu que la consultation est un projet national et non le projet du président de la République.

Son président Sarhane Nasri, qui s’exprimait en conférence de presse donnée à l’issue de la réunion du conseil national du parti qui célèbre le troisième anniversaire de sa création (18 mars 2019), a insisté sur le besoin de faire aboutir le processus politique de rectification. Les Tunisiens ont le droit de se prononcer en toute liberté à travers la consultation nationale.

Le président du parti a, toutefois, relevé que la consultation ne remplace en aucun cas le dialogue national. Il a proposé de soumettre les résultats de la consultation aux différentes organisations nationales ainsi qu’aux divers acteurs politiques, sous la forme d’un dialogue national ouvert et direct.

Les participants à la consultation (plus de 400 mille) sont parmi les sympathisants du président de la République, de l’Alliance et de tous ceux qui soutiennent le processus du 25 juillet, a-t-il précisé.

Ceux qui s’abstiennent ont choisi de s’exclure eux même du débat, a-t-il regretté, insistant sur l’importance d’exprimer son soutien ou encore son opposition aux réformes politiques proposées dans le cadre de cette consultation.

Evoquant l’appel de certains partis politiques au report des élections législatives anticipées prévues le 17 décembre prochain, le président de l’Alliance pour la Tunisie note que ces formations politiques ne bénéficient pas de la représentativité qui leur permet le participer à ces échéances.

Il a affirmé que son parti est totalement prêt pour cette échéance politique cruciale.

Farhane Nasri a réitéré le soutien de son parti au processus de l’après 25 juillet 2021 et à toutes les mesures exceptionnelles prises dans ce cadre. Il a, cependant, émis des réserves concernant, notamment, les questions économiques et sociales, appelant le président de la République à s’ouvrir sur les médias et à accorder toute l’importance requise aux relations extérieures.