Amine Slim : Près de 12 % des vaccinés ont reçu la 3e dose et la Tunisie ne peut pas lever la totalité des restrictions liées au Covid-19

Près de 12 pc des personnes concernées par la vaccination ont reçu la 3e dose (dose de rappel) a indiqué le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus Amine Slim, signalant que ce taux est faible et ne permet pas de lever la totalité des restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Slim a précisé samedi dans une déclaration à la TAP que les restrictions prises pour freiner la propagation de la pandémie ne seront levées qu’après la vaccination d’un grand nombre de personnes, rappelant que plusieurs pays dans le monde à l’instar du Danemark et l’Espagne ont levé les restrictions après avoir enregistré un taux d’environ 75 pc de personnes vaccinées avec la 3e dose et 90 pc avec la 2e et 1ere dose.

Il a rappelé la nécessité de poursuivre l’application du protocole sanitaire contre le Covid-19, déplorant le non respect par un nombre de citoyens des mesures préventives.

Il a affirmé que le comité scientifique assure le suivi des indicateurs de la situation épidémique et émet ses recommandations au fur et à mesure pour maitriser le virus et freiner sa propagation.