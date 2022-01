Google Doodle rend hommage à Souad Hosny, la “Cendrillon de l’écran arabe”

La page d’accueil de Google de ce 26 janvier 2022 visible dans la région MENA rend hommage à l’actrice égyptienne, Souad Hosny, pour marquer son 79ème anniversaire.

Souad Mohamed Hosny Kamal surnommée « Cendrillon de la télévision arabe » est née le 26 janvier 1942 au Caire en Egypte et décédée le 21 juin 2001 à Londres en Grande-Bretagne. Elle a sa demie sœur qui est également chanteuse, Najet Essaghira.

Souad Hosny est issue d’un milieu populaire. Son père, d’origine kurde syrienne. Elle débute au cinéma à l’âge de quinze ans en tenant le rôle principal dans une comédie musicale d’Henri Barakat intitulée Hassan et Naïma1.

Au début des années 1970, elle devient célèbre dans tout le monde arabe grâce à Méfie-toi de Zouzou, une comédie musicale du cinéaste Hassan Al-Imam, dans laquelle elle interprète le rôle d’une universitaire militante. Souad Hosny surnommée la « Cendrillon de l’écran arabe », devient l’une des actrices emblématiques du cinéma égyptien et tourne une centaine de films en trente ans. Vivant à l’heure du nassérisme et du panarabisme laïque, elle était pour de nombreux Égyptiens et Arabes le symbole du changement et le visage de la modernité.