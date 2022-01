DIRECT CAN 2022 : Vincent Aboubakar premier joueur à marquer plus de 5 buts depuis 1998

L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar,, auteur du deuxième but des Lions Indomptables contre les Comores (2-1) en 8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, disputé lundi soir à Yaoundé, est désormais le premier joueur à inscrire plus de cinq buts en une édition de la CAN au 21e siècle.

Il faut remonter à l’édition de 1998 au Burkina Faso où l’Egyptien Hossam Hassan et le Sud-Africain Benni Mc Carthy avaient inscrit tous deux 7 buts pour voir une telle performance.

Le buteur d’Al Nassr (Arabie saoudite) bat aussi le record de Samuel Eto’on (5 buts en 2006 et 2008) en inscrivant un sixième but pour le Cameroun en un seul tournoi de la CAN, et dépasse également une autre légende Roger Milla (4 buts en 1986).

Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun a inscrit ses six réalisations contre respectivement le Burkina Faso (2-1) sur deux penalties, deux contre l’Ethiopie (4-1), un contre le Cap Vert (1-1) et un contre les Comores (2-1).

Pour rappel, Vincent Aboubakar (30 ans) avait fini meilleur buteur de la phase de groupes avec cinq réalisations.

Il aura l’occasion d’améliorer son total buts à l’occasion du quart de finale contre la Gambie samedi prochain.