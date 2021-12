DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 : Les supporters tunisiens créent l’événement et animent les artères de Doha

La communauté tunisienne à Doha a, une fois encore, créé l’événement la veille à l’occasion la qualification des aigles de Carthage pour les demi-finales de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021) aux dépens d’Oman (2-1).

Les supporters tunisiens qui avaient afflué en masse pour soutenir les aigles dans le premier quart de finale de la compétition, n’avaient pas manqué d’animer les environs ainsi que les artères de la capitale qatarie pour célébrer la qualification.

Et à l’image de l’ambiance particulière qui a régné dans l’enceinte de l’Education City Stadium, les tunisiens ont perpétré la liesse hors du contexte de la rencontre jusqu’à une heure tardive de la nuit.

Ceux qui suivent de prés ou de loin la compétition n’ont pas manqué de réserver une mention spéciale et d’afficher leur admiration quant à l’effervescence et à l’ambiance particulière générées par les tunisiens dont la plus haute instance du football mondial, la FIFA, laquelle, a salué via son compte officiel Twitter les supporters des aigles présents au stade.