Siliana : arrestation de treize personnes d’origine africaine

Les unités sécuritaires relevant du district de la sûreté nationale de Siliana ont arrêté, vendredi dernier, à l’entrée de la ville de Siliana, treize personnes d’origine africaine qui étaient à bord d’un bus en provenance de Kasserine, a indiqué, dimanche, à l’agence TAP une source sécuritaire.

Ne possédant pas de passeports et de documents d’identité, ces personnes sont âgées entre 18 et 27 ans et sont d’origine guinéenne (6), ivoirienne (3), camerounaise (2) et soudanaise (2), ajoute la même source, précisant qu’elles ont franchi les frontières terrestres clandestinement et que des mesures judiciaires ont été prises à leur encontre.