Tunisie : Les caisses sociales dans le rouge

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), chargé de la couverture sociale, de la santé et de la sécurité au travail, Abdelkarim Djerad, a mis en garde aujourd’hui, vendredi, sur la situation financière difficile que traverse la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) après avoir enregistré un déficit de 1200 millions de dinars au titre de l’année 2020.

Jrad a indiqué que les caisses sociales (la CNSS, la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, CNRPS, et la caisse nationale d’assurance maladie, CNAM ) connaissent de grandes difficultés.

Les rapports de clôture financières des trois caisses montrent que la CNRPS souffre encore d’un déficit d’environ 197 millions de dinars, malgré l’amélioration sensible de ses équilibres financiers au titre de 2020, d’autant plus que ce déficit aurait été de l’ordre de 1200 millions de dinars, n’eût été les procédures de la loi de 2019, et la contribution sociale et solidaire qui a atteint en 2020, 400 millions de dinars.

Selon Jrad, la CNSS n’a pas bénéficié de mesures spécifiques ou similaires à celles prises au profit de la CNRPS, ajoutant que la situation de la caisse continue de se dégrader avec un déficit d’environ 1200 millions de dinars au titre de 2020.

rectement à la CNAM depuis 2017.