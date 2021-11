Tunisie : Ouverture d’une enquête sur les appels diffusés sur les réseaux sociaux pour attaquer les tribunaux

Le ministère public près le Pôle judiciaire de lutte antiterroriste a ouvert une enquête à propos des appels “à attaquer”, le 17 décembre prochain, les sièges des tribunaux et “au rassemblement” devant le Conseil supérieur de la magistrature pour “assainir le secteur de la justice”, indique, jeudi, le bureau de presse du Tribunal de première instance de Tunis.

Ces appels sont relayés sur les réseaux sociaux.

Le juge d’instruction chargé du dossier a ordonné d’effectuer les réquisitions nécessaires pour “identifier les instigateurs de ces mouvements et révéler l’identité des propriétaires et administrateurs des comptes des réseaux sociaux qui diffusent ces appels, notamment des pages “Sayeb Salah” et “Twensa original”, ajoute la même source qui précise que l’enquête suit son cours.

L’enquête est ouverte pour “incitation à la violence, par tous les moyens, à tuer une personne, causer des blessures et des coups violents, détérioration des biens publics et privés, de l’infrastructure et des services publics, outre l’incitation à la haine et la discrimination raciale et religieuse”.