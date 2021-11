Tunisie – Météo : Pluies sporadiques et temporaires attendues l’après-midi sur le nord

Des résidus de pluies sont attendus dimanche matin, sur l’extrême sud-est de la Tunisie. Le ciel sera généralement couvert de nuages passagers sur la plupart des régions, devenant progressivement nuageux l’après-midi sur le nord avec des pluies sporadiques et temporaires.

Le vent soufflera fort près des côtes nord, des bulletins d’avertissement sur la navigation et la pêche sont diffusés et concernent notamment les régions de Serrat et le Golfe de Tunis. Sa vitesse sera modérée ailleurs.

La mer sera très agitée sur le nord, à moutonneuse ailleurs. Les températures demeurent stables et varieront entre 18 et 24 degrés C et entre 16 et 24 degrés sur les hauteurs.