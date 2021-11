Ligue 1 (4ème journée/Poule B) : Résultats complets et classement

Résultats complets et classement de la poule 2 à l’issue des rencontres de la 4e journée de la première phase de la Ligue 1 du football professionnel, disputées jeudi:

Poule 2

Jeudi 4 novembre:

A Radès:

C Africain 1 Bilel Iffa (5′-SP)

O Béja 0

A Soliman:

AS Soliman 0

US Monastir 0

A Hammam-Sousse:

ES Sahel 1 Yassine Chikhaoui 33′

ES Zarzis 1 Zied Zarrouk Bhar 67′

A Mahdia:

AS Réjiche 1 Houssem Souissi 78′

CS Chebba 0

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 10 4 3 1 0 4 0 +4

2. C. Africain 7 4 2 1 1 3 2 +1

3. O. Béja 6 4 2 0 2 3 2 +1

4. AS Réjiche 5 4 1 2 1 2 2 0

5. ES Sahel 4 3 1 1 1 2 2 0

. CS Chebba 4 4 1 1 2 1 3 -2

7. ES Zarzis 3 4 0 3 1 1 3 -2

8. AS Soliman 1 3 0 1 2 0 2 -2