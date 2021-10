Tunisie – Météo : Pluies attendues ce dimanche dans ces régions

Le temps sera ce dimanche nuageux à très nuageux dans le Nord, avec des pluies éparses le matin puis orageuses l’après-midi et la nuit.dans le Nord et localement le Centre.

Un vent fort soufflera près des côtes nord et demande une certaine vigilance, prévient l’Institut National de la Météorologie. Il sera modéré sur les autres régions.

Mer agitée à localement très agitée dans le Nord , et peu agitée à localement agitée sur les côtes Est. Les températures enregistreront une légère baisse. Les maximales varieront entre 16 et 21 degrés dans le Nord, les hauteurs et le Sahel, et entre 22 et 30 degrés dans le reste des régions.