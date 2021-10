Ligue des champions (2e tour retour) – Espérance ST : obligation de résultat pour retrouver la phase de poules

L’Espérance Sportive de Tunis sera dans l’obligation de résultat, ce dimanche à Radès, face à l’équipe libyenne d’Al Ittihad de Tripoli, dans le match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d’Afrique de football, pour pouvoir décrocher son billet pour la phase de poules.

Donc, faux-pas interdit pour les sang et or qui se sont contentés d’un match nul au match aller à Benghazi (0-0), et qui seront appelés à faire preuve de réalisme et d’efficacité au match retour tout restant vigilant en défense pour pouvoir faire la différence dans un match décisif pour la qualification au prochain tour.

Le quadruple champion d’Afrique (1994, 2011, 2018 et 2019) est bien placé pour relever ce nouveau défi comptant notamment sur son expérience dans ce genre de compétitions et sur la qualité de son effectif composé de joueurs de haut niveau pouvant offrir un éventail de choix à l’entraineur Radhi Jaidi.

En revanche, l’équipe a montré quelques signes de faiblesse notamment au niveau de la défense que le staff technique doit pallier le plus tôt possible en comptant dans cela, en l’absence de Khalil Chammam, blessé, sur le défenseur central algérien Amine Tougay, auteur d’une bonne prestation au match aller, aux côtés de son compatriote Abdelkader Badrane, et du jeune tunisien Bilel Chabbar, qui a montré de bonnes capacités techniques et physiques.

Côté offensif, l’entraîneur Radhi Jaidi devrait apporter quelques modifications par rapport au match aller en renforçant la ligne avant avec la possibilité d’impliquer Hamdou Elhouni ou Alaa Marzouki en cours de match tout en gardant confiance dans le Nigérian Anayo Iwuala.

Ainsi la formation rentrante face à Al Ittihad de Libye serait composée de Moez Ben Chrifia, Mohamed Amine Togay, Abdelkader Badrane, Bilel Chabbar, Amine Ben Hmida, Rached Arfaoui, Fousseini Coulibaly, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ghaylène Chaalali, Anayo Iwala, Hamdou Elhouni (ou Nassim Ben Khlifa).

En face, l’équipe libyenne d’Ittihad Tripoli qui a réussi à préserver ses buts intacts au match aller, est venue à Tunis avec la ferme intention de créer la surprise ou d’arracher au moins le match nul qui lui permettra de recourir à la séance des tirs au but, dans l’espoir de se qualifier à la phase de poules pour la première fois de son histoire.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, sera dirigé par l’arbitre égyptien Ibrahim Noureddine, assisté par ses compatriotes Ahmed Houssam et Mahmoud Abourrijel.