Ligue des champions (2e j) / PSG- Manchester City : Mahrez et Messi titulaires

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a titularisé l’international algérien Riyad Mahrez en attaque pour le choc contre le PSG mardi soir (20h00) en match de la deuxième de journée de Ligue des champions, selon la feuille de match de l’UEFA.

Guardiola a effectué deux changements dans sa composition par rapport au onze aligné lors du succès à Chelsea, samedi (1-0). Raheem Sterling et Riyad Mahrez débutent donc en attaque, tandis que Phil Foden et Gabriel Jesus glissent sur le banc.

Pour rappel, Mahrez a été le bourreau des Parisiens lors de la demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière avec à la

clé trois buts inscrits au gardien Keylor Navas.

De son côté, l’international argentin Lionel Messi, touché au genou gauche et absent des deux derniers matches de Ligue 1 française, est bien titulaire pour le choc contre Manchester City . Kylian Mbappé et Neymar accompagneront l’Argentin au sein de l’attaque du PSG.

L’entraineur Mauricio Pochettino a titularisé Gianluigi Donnarumma et non Keylor Navas au poste de gardien de but, en raison de l’alternance mise en place. Marco Verratti, de retour de blessure, et Idrissa Gueye, qui revient de suspension, sont également alignés au milieu, avec Ander Herrera.

La composition des deux équipes:

Manchester City: Ederson – Walker, Dias (cap.), Laporte, Cancelo – B.

Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Sterling, Grealish.

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, Nuno Mendes –

Herrera, Gueye, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar.