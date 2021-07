Temps chaud et peu nuageux. Il devient partiellement, nuageux l’après-midi, dans les régions Ouest Vent du secteur nord au Nord et du secteur ouest au Centre et au Sud, faibles à modérés. Il soufflera fort l’après-midi, au Sud-Ouest, avec localement, des tourbillons de sable.

Mer peu agitée Les températures sont stables. Les maximales oscilleront entre 34 et 38 degrés dans les zones côtières et entre 40 et 46 degrés, ailleurs, pour atteindre 49 degrés au Sud avec l’apparition de coup de sirocco.