Sousse – Vaccination : Nouvelles mesures pour accroitre le nombre des bénéficiaires du vaccin anti Covid-19

Au cours d’une séance de travail tenue dimanche au siège du gouvernorat de Sousse, sous la présidence du gouverneur Raja Trabelsi, il a été décidé de parachever la vaccination de tous le personnel médical et paramédical dans le gouvernorat de Sousse, à partir de lundi 28 juin courant et aussi de vacciner toutes les personnes inscrites sur la plateforme Evax, âgées de 65 ans et plus.

Parmi les mesures décidées également au cours de cette réunion qui s’est déroulée en présence du directeur régional de la santé, l’ouverture du centre de vaccination de Hammam Sousse au public 3 fois par semaine (vendredi, samedi et dimanche), le renforcement du nombre des doses de vaccins (1500) et des personnes vaccinées pour atteindre 2 mille quotidiennement, outre le démarrage des opérations d’inscription et de vaccination dans 6 centres de santé de base dans les délégations de Bouficha, Ezaouia, Ksibet Ethraya, Kondar, Sidi Heni, Cité Erriadh et Kalaa Kobra.

Il a également été décidé d’inscrire à la vaccination, les délégué, Omdas et les professionnels appartenant à plusieurs secteurs d’activités âgés de plus de 50 ans ou ceux atteints de maladies chroniques, ainsi que la poursuite des campagnes régionales pour inciter les habitants à s’inscrire sur la plateforme de vaccination Evax.