Foot-Coupe de Tunisie : résultats des seizièmes de finale

Résultats des matches des 16e de finale de la coupe de Tunisie de football, “édition Salah Ben Youssef” disputés mercredi:

Mercredi 26 mai:

Espérance de Tunis 0

(+) ES Sahel 1 Jacques M’bé (35′)

(+)CS Sfaxien 2 Aymen Harzi (9′, 34′)

CA Bizertin 1 Jameleddine Chattal (43′)

(+) Club Africain 3 Wissem Ben Yahya (37′, 82′), Yassine Chammakhi (58′)

CS Hammam-Lif 1 Seifallah Meskini (56′)

(+) CS Tabarka 2 Elyes Mezni (30′, Elyes Mezni 33′)

Mareth sport 1 Hamdi Hamdi (90+5)

AS Réjiche 0

(+) US Ben Guerda 1 Haythem Mehamdi (45′)

Enfidha Sport 0

(+) AS Jelma 2 Hazem Regui (39′),’ Mohamed Abidi (62′)

(+) CO Transports 1 Mansour Mraihi (98′) CO Transports qualifié aux tab (7-6)

ES Hammam-Sousse 1 Mohamed Amine Triter (106′ sp)

(+) SS Gafsien 0 Stade gafsien qualifié aux tab (5-4)

CS Redaief 0

ES Rogba Tataouine 0

(+) CS Bembla 0 CS Bembla qualifié aux tab (5-3)

AS Zaouiet Sousse 0

(+) ES Zarzis 2 Mohamed Ali Lourimi (101′), Iheb Troudi (105′)

US Menzel Bouzayene 0

(+) AS Ariana 2 Hedi Jelassi (61′ sp), Mohamed Amine Ben Amor (70′)

Joués mardi 25 mai:

EM Mahdia – (+) US Monastir 2-3

(+) AS Soliman – Stade Tunisien 2-1

(+) O Béja – Us Tataouine 2-0

JS Kairouan – (+) ES Métlaoui 0-0 ES Métlaoui qualifié aux TAB (4-5)

US Carthage – (+) US Borj Cerdia 0-0 USB Cedria qualifié aux TAB (4-5)

Les clubs précédés du signe (+) sont qualifiés pour les huitièmes de finale.