Tunisie – Confinement général : Suspension des trains longue-distance et maintien du transport interurbain

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, samedi, une série de mesures parallèlement au confinement sanitaire général décrété du 9 au 16 mai courant et de l’horaire du couvre-feu (de 7 heures du soir jusqu’à 5 heures du matin) dans le cadre du durcissement des mesures de prévention contre le coronavirus.

Le ministère a appelé les sociétés de transport public, à ce que le transport interurbain se limite à partir du dimanche 9 mai courant aux personnes exerçant dans les secteurs les plus actifs, les travailleurs de la santé, les cas urgents et les déplacements nécessaires, en plus des personnes convoquées à la vaccination contre le coronavirus et celles opérant dans les secteurs vitaux exemptés des mesures de confinement sanitaire général.

Peuvent également bénéficier des services de transport au cours de la même période, les transporteurs de marchandises, des services de livraison et les transporteurs chargés des opérations d’approvisionnement. Il a également été décidé de suspendre les dessertes entre les régions ainsi que les trains longue-distance.