Ligue 1 (19e journée) : L’US Ben Guerdane tenue en échec par le CS Sfaxien (1-1)

L’US Ben Guerdane a été tenue en échec par le CS Sfaxien (1-1), mais a conservé la 3e place du podium, dimanche, en clôture de la 20e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

L’US Ben Guerdane qui menait dès la 29e minute suite à l’ouverture du score par Seifeddine Jerbi, a cru à la victoire jusqu’aux derniers moments de la renontre, mais les Sfaxiens n’ont pas raté l’ultime occasion qui s’est offerte à eux dans les arrêts du jeu arrachant in extremis le nul grâce à un but de Kingsley Eduwo (90+3).

A la faveur de ce nul, les locaux conservent leur place sur le podium avec 32 points derrière le leader espérantiste (43 points) et le dauphin étoilé (36 points), à trois longueurs d’avance sur leur adversaire du jour (39 points).

En lever de rideau de cette deuxième tranche de la journée, les sang et or se sont imposés face à l’ES Rejiche (1-0) et les étoilés ont dominé l’US Tataouine (3-1), pour maintenir le statu quo en tête du classement de la Ligue 1.

Dimanche

A Sfax :

CS Sfaxien 1 Kingsley Eduwo (90+3)

US Ben Guerdane 1 Seifeddine Jerbi (29 sp)

A Mahdia :

AS Rejiche 0

Espérance de Tunis 1 Mohamed Ali Ben Romdhane (81)

A Tataouine :

US Tataouine 1 Alia Sylla (39)

Etoile du Sahel 3 Tayeb Meziani (15, 27 et 66)

Samedi

A Radès:

C.Africain 1 Bassirou Compaoré (4)

CA Bizertin 0

Au Bardo:

S. Tunisien 1 Bilel Mejri (60)

AS Soliman 1 Aymen Mahmoud (90)

A Béja:

O.Béja 1 Jacques Bessan (36)

ES Metlaoui 0

A Kairouan:

JS Kairouan 0

US Monastir 1 Daggo Tshibamba (84)

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 43 17 14 1 2 26 9 +17

2. ES Sahel 36 17 11 3 3 27 13 +14

3. USB Guerdane 32 20 8 8 4 19 12 +7

4. CS Sfaxien 29 17 8 5 4 22 10 +12

5. AS Réjiche 28 20 7 7 6 18 14 +4

6. AS Soliman 27 20 7 6 7 24 27 -3

7. US Monastir 26 17 7 5 5 20 13 +7

8. S. Tunisien 25 20 5 10 5 20 17 +3

9. O. Béja 24 19 6 6 7 16 18 -2

10. US Tataouine 22 19 5 7 7 15 21 -6

-. ES Métlaoui 22 20 5 7 8 12 18 -7

12. C.Africain 21 20 4 9 7 18 25 -7

13. CA Bizertin 17 19 4 5 10 12 21 -9

14. JS Kairouan 3 19 0 3 16 9 40 -31