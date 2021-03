Tunisie : Abir Moussi manifeste au parlement

La commission des droits, libertés et relations extérieures a été témoin d’une vive tension due aux contestations de la présidente du Parti Destourien Libre, Abir Moussi, à cause de l’introduction des deux initiatives législatives liées à la révision et à l’achèvement de la loi n° 40 de 1975, datée du 14 mai 1975 sur les passeports et les documents de voyage comme l’approbation de l’écoute des députés de la Coalition Al Karama.

Abir Moussi a dénoncé la présentation de ce dossier en débat urgent, au lieu de discuter de la proposition de loi condamnant la violence à l’égard des femmes.