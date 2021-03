Tunisie : Déviation partielle de la circulation au niveau de la route n’8, du 11 au 13 mars

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire a annoncé, jeudi 11 mars, une déviation partielle du trafic au niveau de la route nationale n ° 8 dans le gouvernorat de Tunis du 11 au 13 mars courant de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Le ministère a ajouté, dans un communiqué, que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la poursuite des travaux de l’échangeur X2 – RN 9 reliant Nord-sud le boulevard Abdel Aziz Kamel au gouvernorat de Tunis.

A cause des travaux, la route secondaire reliant la route nationale n ° 9 à l’entrée de Montplaisir sera fermée les jeudi 11 et vendredi 12 mars 2021 de dix heures du soir à cinq heures du matin. Les véhicules venant de l’Ariana peuvent tourner à droite et continuer vers la rue Kheireddine Pacha, puis revenir sur la route nationale n ° 8 via Montplaisir.

Le ministère fermera également la rue secondaire qui croise l’entrée de la route nationale n ° 9 et menant à la Marsa, samedi 13 mars 2021 à partir de dix heures du soir jusqu’à cinq heures du matin.

Ainsi les véhicules se dirigeant vers Ariana peuvent continuer à circuler et prendre la droite vers l’échangeur Fourat, puis la rue Yasser Arafat, c’est-à-dire en passant par l’aéroport de Tunis-Carthage puis la route nationale n ° 8.

Dans le même contexte, le ministère a appelé tous les usagers de la route à faire preuve de vigilance, à réduire la vitesse et à respecter les signaux.