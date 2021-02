Kaïs Saïed s’entretient avec le ministre des AE sur les échéances internationales prévues en Tunisie

Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu, lundi, à Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi au sujet des échéances internationales qui se tiendront prochainement en Tunisie.

Le Chef de l’Etat, a dans ce sens, insisté sur l’impératif de se préparer au mieux à accueillir le XVIIIe Sommet de la Francophonie et le 8ème Sommet de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD 8), et de leur garantir toutes les conditions de réussite.

Il a également pris connaissance de la participation tunisienne aux rencontres régionales et internationales tenues récemment, dont notamment le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le président Saïed a, en outre, chargé le ministre des Affaires étrangères d’effectuer des visites de travail dans des pays frères et amis afin de renforcer la coordination et les concertations sur des questions d’intérêts commun et d’examiner de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat.

La rencontre a également été l’occasion de réaffirmer le soutien constant de la Tunisie à la Libye, et sa ” disposition à lui apporter l’appui nécessaire afin de contribuer à réaliser la stabilité dans ce pays frère et dans toute la région “, ajoute le communiqué.

Le 33e Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, tenu les 9 et 10 février à Addis Abeba, a confié à la Tunisie l’organisation de la TICAD 8, en 2022.

Le XVIIIe Sommet de la Francophonie se tiendra les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba.