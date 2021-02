Tunisie : Liste des candidats pour l’Instance des droits de l’Homme

La commission électorale de l’Assemblée des représentants du peuple a fixé, mardi soir, la liste des candidats pour le conseil de l’Instance des droits de l’Homme.

L’Instance des droits de l’Homme est une instance constitutionnelle qui se compose de 9 membres élus par le parlement pour une période de 6 ans, non renouvelable.

Elle est composée d’un juge administratif, d’un juge judiciaire, d’un avocat, d’un médecin et de cinq autres membres (représentant des associations intéressées par la défense des droits de l’Homme et des libertés), dont un spécialiste en psychologie, un spécialiste en droit de l’enfant et un spécialiste dans le domaine économique ou social.

Ci-après la liste des candidatures dans toutes les catégories:

-Magistrat administratif:

Safi Eddine Ben Ali El Hadj

Najla Bent El Hachemi Brahem

-Magistrat judiciaire:

Lazhar Ben Brahim Khorcheni

Omar Ben Mohamed El Hédi Oueslati

Farid Ben Fradj Jha

Noura Bent Noureddine Hamdi

Salma Bent Ali Abida

-Avocat:

Mansour Ben Abdessalem Djerbi

Hafedh Ben Mohamed Gadhoun

Iyadh Ben Sadok Amemi

Akrem Ben Béchir Barouni

Hajer Bent Ali Cherni

Sana Bent Mohamed El Mouldi Saâdallah

Sawssen Bent Mohamed El Majid Sellami

Saloua Bent Mohamed Bra

Wafa Bent Miled Klaâ

-Médecin:

Hamida Ben Salem El Aini

-Les membres représantant les associations concernées par la défense des droits de l’Homme et des libertés:

*Spécialiste dans le domaine économique et social:

Nasr Ben Jilani Kadri

Souad Bent Ali Belazzi

Badreddine Ben Hassan Hemedi

Faouzi Ben Gadour Sadkaoui

Maher Ben Mokhtar Abd Mouleh

Yassine Ben Hamadi Slama

Najet Bent Mohamed Zammouri

Nozha Bent Hamed Ben Fradj

Temna Bent Othman Tabib

*Spécialiste en psychologie:

Tarak Taher

*Spécialiste en droit d’enfants:

Fatma Ezzahra Ben Mahmoud

Afef Hamdi

Selon les dispositions de la loi organique n° 2018-51 du 29 octobre 2018, relative à l’Instance des droits de l’Homme, celle-ci se saisit de toute question relative au respect, à la protection et à la promotion des droits de l’Homme et des libertés dans leur universalité, exhaustivité, interdépendance et complémentarité conformément aux chartes, déclarations et conventions internationales ratifiées.

Elle observe le degré de leur application et de leur concrétisation dans la réalité vécue et mène les enquêtes nécessaires sur tout ce qu’elle reçoit comme données sur des violations des droits de l’Homme quelles que soient leur nature et leur source.