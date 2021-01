Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 31 janvier 2021

Le temps est marqué dimanche par des nuages parfois denses au Nord et localement au Centre et au Sud Est avec des pluies éparses qui seront provisoirement orageuses dans les régions du Nord.

Chute de grêle dans des endroits limités. Vents de secteur Ouest Fort de 40 à 60 km/h près des côtes Nord, puis modérés à relativement forts dans le reste des régions Mer très agitée à agitée au Nord, et dans le reste des côtes.

Les températures seront en baisse et les maximales oscilleront entre 12 et 16 degrés au Nord et dans les hauteurs Ouest, et entre 17 et 21 degrés dans le reste des régions