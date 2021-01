Italie (17e journée) : Ilicic brille et l’Atalanta enchaîne contre Benevento (4-1)

L’attaquant slovène Josip Ilicic, impliqué sur trois des quatre buts de l’Atalanta Bergame sur le terrain détrempé de Benevento (4-1), a confirmé son retour en forme samedi en ouverture de la 17e journée du championnat d’Italie.

Ilicic a pris en main la “Dea” depuis la mise à l’écart en décembre du meneur de jeu et capitaine Alejandro “Papu” Gomez, en froid avec

l’entraîneur Gian Piero Gasperini.

Avec le Slovène et la réussite jamais démentie des Colombiens Duvan Zapata et Luis Muriel, l’Atalanta a renoué avec sa puissance de feu offensive.

Elle reste sur sept matches sans défaite (et plus de trois buts par match en moyenne).

Après deux premiers caviars non convertis par Robin Gosens (2e) et Zapata (19e), Josip Ilicic a décidé de tout faire tout seul pour débloquer le match: il s’est infiltré au milieu de quatre défenseurs pour ouvrir la marque avec l’aide d’une déviation de Kamil Glick (30e). Et il était tout près d’en ajouter un second peu après, mais le poteau a finalement renvoyé sa frappe travaillée (42e).

Benevento, pas malheureux de revenir au score au retour des vestiaires grâce à Marco Sau (50e), allait pourtant encore devoir s’incliner en seconde période face aux incursions de l’intenable Ilicic.

Il a d’abord décoché une frappe que le gardien n’a pu que repousser dans les pieds de Toloi (69e, 1-2). Puis il a servi Zapata qui cette fois n’a pas manqué l’offrande à la limite du hors-jeu (71e, 1-3).

En fin de match, Luis Muriel est venu, comme souvent, ponctuer son entrée en jeu d’un but (86e), son dixième de la saison d’une délicieuse frappe, pour donner de l’ampleur à cette victoire logique.