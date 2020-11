Tunisie – Covid-19 : Reprise des activités culturelles

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi a annoncé lors de la conférence de presse régulière sur la situation épidémiologique la reprise d’un certain nombre d’activités culturelles, à l’issue de réunions avec le comité scientifique.

La reprise de certaines activités culturelles débutera lundi prochain, et cette décision concernera les ateliers dans les domaines de l’art, de la culture et des soirées de poésie, en plus de la reprise des activités des galeries d’art et des bibliothèques.

Il a également été décidé de permettre les spectacles musicaux et artistiques via le streaming en direct via les réseaux sociaux.

Le public pourra, aussi, visiter les musées et reprendre les activités patrimoniales.