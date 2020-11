Covid-19 : Hichem Mechichi appelle à intensifier les campagnes de contrôle pour faire respecter le protocole sanitaire

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a appelé, lundi, lors d’une séance de travail à la Kasbah, à intensifier les campagnes de contrôle et à appliquer la loi à tous ceux qui transgressent les mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus.

Cette séance, à laquelle ont assisté le ministre de l’Intérieur et de hauts dirigeants de la sécurité, a permis d’évoquer la situation sécuritaire dans le pays dans un contexte de prolongement du couvre-feu dans tous les gouvernorats et d’évaluer le degré du respect, par les citoyens, du protocole sanitaire, précise un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le chef du gouvernement avait annoncé, la semaine dernière, lors d’une conférence de presse, un durcissement des restrictions imposées pour contrer la propagation du Coronavirus.

” Le gouvernement va passer à une étape plus ferme dans l’application de la loi : imposer le port obligatoire du masque dans les moyens de transport, interdire le rassemblement de plus de 4 personnes, imposer la distanciation physique et intensifier le déploiement sécuritaire afin d’empêcher les mouvements entre les gouvernorats “.

Il a été, également, décidé de prolonger, au 6 décembre prochain, l’application des mesures sanitaires annoncées le 29 octobre dernier.

Il s’agit, notamment, du couvre-feu nocturne, la fermeture des cafés et des restaurants à 16h, la fermeture des marchés hebdomadaires et la suspension de la fréquentation des lieux de culte., en plus des horaires de travail exceptionnels et l’interdiction des rassemblements et des manifestations.

Seuls les établissements d’éducation et de formation poursuivront un rythme normal tout en appliquant le protocole sanitaire.