Tournoi d’accession en Ligue 1 : L’EO Sidi Bouzid se rend cet après-midi à Tunis

L’équipe première de football de l’Etoile Olympique de Sidi Bouzid, se rend mercredi après-midi à Tunis, pour disputer le mini-tournoi barrage d’accession en ligue 1 du football professionnel, qui se déroulera les 31 octobre, 4 et 8 novembre, annonce le club mercredi sur sa page officielle Facebok.

Le club indique également avoir engagé l’attaquant du Stade Sportif Sfaxien, Hamza Ghaleb .

La formation de Sidi Bouzid rappelle-t-on, disputera son premier match du tournoi face à l’EGS Gafsa le 31 octobre, puis se mesurera au CS Hammam-lif le 4 nombre et à la JS Kairouan le 8 du même mois.

Ce tournoi est organisé par la fédération Tunisienne de football, après sa décision d’exclure le Croissant Sportif de Chebba et de lui interdire de participer à toutes les compétitions qu’elle organise au cours de la saison 2020-2021.

Suite à cette décision, et compte tenu de la place vacante qui en découle au niveau des équipes engagées en Ligue 1 (saison 2020-2021), le bureau fédéral a décidé d’organiser un mini-championnat (barrages réunissant les équipes classées 13 et 14ème de la saison 2019-2020 (JS Kairouan et CS Hammam-lif) et les deux équipes classées deuxièmes des barrages de la Ligue 2 (EGS Gafsa et O.Sidi Bouzid). Au terme de ce tournoi, l’équipe classée première rejoindra la ligue 1 pour remplacer le CS Chebba.

Tous les matches se dérouleront dans le Grand Tunis.