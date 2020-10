Match Amical Tunisie/Soudan (3-0) : Mondher Kebaier satisfait du rendement de l’équipe en première mi-temps

Le sélectionneur national Mondher Kebaier s’est dit satisfait du rendement des Aigles de Carthage cours de la première mi-temps du match amical face au Soudan (3-0), disputé vendredi soir au stade olympique Hamadi Agrebi, dans le cadre de la préparation des 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations CAN-Cameroun 2021.

“L’équipe a montré une grande détermination et a réussit à s’emparer rapidement du ballon.Ce n’est pas facile de marquer trois buts en une seule mi-temps, et je peux dire que je suis satisfait due la première période, a estimé le technicien tunisien.

La deuxième mi-temps était différente. L’équipe était loin du rendement attendu à cause d’un fléchissement physique. Les joueurs n’ont pas appliqué comme il se doit les instructions. J’aurais aimé qu’on garde la même cadence et le même niveau affiché en première-mi-temps. C’est un bon début mais il faut qu’on soit meilleur à l’avenir, a-t-il estimé.

Concernant la prestation des nouveaux joueurs, Anis Ben Slimane et Hamza Rafiaa, Kebaier a indiqué que le choix d’incorporerle milieu de Brondby (Danemark), a eté le bon puisqu’il a été l’auteur du troisième but (35′). C’est un joueur qui a de bonnes dispositions physiques et un grand avenir en sélection nationale. Il ne faut pas oublier qu’il est encore jeune, il n’a même pas encore 19 ans.

Les deux premiers buts rappelle-t-on ont été inscrits pas Seifeddine Khaoui (17e).et Ali Maaloul (25′).

Quant à Hamza Rafiaa (milieu de l’équipe U23 de la Juventus), Kebaier a estimé qu’il a fait une première mi-temps honnête et à montré un bon niveau. “Il a été très mobile, présent dans plusieurs compartiments et il s’est adapté à plusieurs situations. C’est le sang neuf dont nous avons besoin dans l’équipe tout en préservant l’ossature, a-t-il estimé.

Mondher Kebaier a également tenu à souligner la bonne prestation d’Ali Maaloul et de Wajdi Kechrida qui ont été d’un grand apport dans la ligne offensive.

De son coté, l’entraîneur du Soudan le français Hubert Velud, a indiqué que l’arrivée tardive de l’équipe dans la nuit de jeudi, veille de la rencontre, a influé sur le rendement des joueurs.

Nous n”avons pas eu le temps nécessaire de bien nous préparer et notre rendement n’était pas satisfaisant notamment en première mi-temps. C’était mieux en deuxième période et nous nous sommes crées plusieurs occasion. La Tunisie a bien joué en première période. C’est une grande équipe en Afrique et c’était un bon test pour nous ” a-t-il affirmé.

Les Aigles de Carthage rappelle-t-on , se rendront en Autriche pour disputer une deuxième rencontre amicale face au Nigeria, le 13 octobre courant en préparation à la double confrontation avec la Tanzanie en aller et retour des qualifications à la CAN 2021, prévue les 13 et 17 novembre prochains.