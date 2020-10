Vivo Energy Tunisie aligne quatre trophées : trois « Elu Produit de l’année » et un « Meilleur Service Clients »

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie vient d’organiser une cérémonie de remise des trophées « Elu Produit de l’année » et « Meilleur Service Client de l’année » au Club Vivo Energy Tunisie, en présence des représentants du label « Elu Produit de l’année », de l’Institut El Amouri, la Fédération tunisienne de l’Automobile, protocole sanitaire, COVID-19 oblige.

La cérémonie a été baptisée « Ch’hedetkom aziza alina » ; une belle occasion pour remercier nos consommateurs et leur témoigner notre gratitude pour leur confiance et leur fidélité.

Pour la 5ème année consécutive, Shell Helix a été élu produit de l’année 2020 dans la catégorie Lubrifiants Moteurs pour Véhicules Légers. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Vivo Energy Tunisie a aligné cette année trois autres trophées : Shell V-Power dans la catégorie Carburants, Shell Rimula dans la catégorie Lubrifiants Moteurs Véhicules Lourds​, et cerise sur le gâteau, « Meilleur Service Client » dans la catégorie des Sociétés Pétrolières, de quoi être bien fier dans un contexte où le consommateur est de plus en plus exigeant.

Créé en 1987, le label « Élu Produit De l’Année » est aujourd’hui présent dans 40 pays et concerne plus de 3,5 milliards de consommateurs à travers le monde. Ce label a pour but essentiel de récompenser les marques et les fournisseurs de services pour leurs innovations. En Tunisie, ce label est décerné chaque année par 5 000 consommateurs, et sert d’indicateur de performance et de qualité.

« Meilleur Service Client » est quant à lui, un nouveau label qui base ses résultats sur une étude mixte du feedback grand public à travers une application et une étude « mystery shopping ». Pour ce faire, tous les canaux de prise en charge de la relation client des entreprises candidates sont audités : téléphone, site internet, réseaux sociaux et visites mystères en magasins.

La cinquième édition du concours « Élu Produit De l’Année » s’est distinguée par son processus de vote triple comprenant une enquête en face à face, un sondage digital et un test produit en conditions réelles. Elle s’est étalée sur plus de 90 jours, accordant ainsi suffisamment de temps aux consommateurs pour choisir et ’élire leurs produits préférés. Cette étude est menée de manière indépendante par l’Institut El Amouri, bureau d’études certifié ISO 9001.

Commentant cette quadruple distinction, Monsieur Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a déclaré : « nous sommes fiers de recevoir ces quatre trophées qui constituent pour nous un gage de satisfaction de nos consommateurs. Cette reconnaissance nous est d’autant plus chère qu’elle nous encourage à aller de l’avant afin de garantir la meilleure expérience possible pour nos clients ».

Des produits et services au top de l’innovation et de la performance

Shell Helix continue de séduire les consommateurs pour la 5ème année consécutive avec sa formulation unique PurePlus Technology, un procédé révolutionnaire « Gas to Liquid (GTL) ». Il offre des niveaux de performance exceptionnels à des températures extrêmes et contribue à économiser du temps et de l’argent

Shell Rimula contient une combinaison spécialement optimisée d’additifs pour un moteur lourd plus durable, plus propre et mieux protégé.

Shell V-Power à technologie Dynaflex est un carburant premium qui contient trois fois plus de nouvelles molécules de nettoyage, réduit le frottement et aide à protéger le moteur en formant un film protecteur sur les surfaces métalliques.

Meilleur Service Client : Les stations-services Shell approvisionnant environ 150 000 clients par jour ont été continuellement adaptées et modernisées tant au niveau des produits qu’à celui des services, et ce, pour satisfaire au mieux les besoins des consommateurs les plus exigeants. Tout ceci a été bien exprimé par plus de 15 000 consommateurs interviewés à l’occasion de l’étude « Meilleur Services Client ».