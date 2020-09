Néjib Chebbi : Les concertations sur la formation d’un nouveau parti vont bon train

Le président du mouvement démocrate Ahmed Néjib Chebbi a indiqué que les concertations sur la formation d’un nouveau parti politique, vont bon train.

” Il s’agit d’une fusion de certaines formations politiques dans le cadre d’une coordination démocratique qui regroupe, outre les partis, des personnalités nationales dont certains ont occupé de hautes fonctions de l’Etat “, a précisé Chebbi.

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité de constituer une force politique progressiste capable de combler ” le vide politique “, restaurer la confiance du citoyen et le faire participer à la prise de décision.

Dans une déclaration accordée à l’Agence Tap, en marge de la rencontre consultative tenu, mardi, à Jendouba, sur la formation du nouveau parti, Chebbi a estimé que l’actuelle situation politique du pays exige la fusion la famille politique centriste en vue de créer une force politique capable de rassembler les démissionnaires de la vie politique et de remédier à la désaffection électorale.

” Ce projet a pour objectif de créer une force politique capable d’instaurer la stabilité et de mettre fin au chaos et à la montée du populisme “, a-t-il ajouté.

Selon Chebbi, ce projet politique qui vise à consacrer le principe de la ” direction collective “, repose sur trois axes principaux à savoir : Rajeunir et former la classe politique, créer un centre d’études politiques et s’appuyer sur la communication directe avec le citoyen.

A noter que l’ancien dirigeant de Nidaa Tounes, Ridha Belhadj a fait savoir, mardi, qu’une nouvelle formation politique composée de partis et de personnalités nationales verra, officiellement, le jour dimanche prochain.

Dans une déclaration accordée mardi à l’agence TAP, Belhadj a précisé que ce nouveau parti compte une frange du parti Nidaa Tounes, le parti ” Amal ” dirigé par Salma Elloumi, le ” mouvement démocrate ” fondé par Ahmed Néjib Chebbi ainsi que des personnalités nationales.

Il a souligné que le but de la fusion entre ces partis, qui se fera probablement autour de la formation politique ” Amal “, est de rassembler les partis proches au niveau idéologique appartenant à la famille centriste et de réduire un tant soit peu le nombre des partis existant actuellement dans le paysage politique.