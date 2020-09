Ligue 1 (24e journée) : chaudes empoignades en bas du tableau

De chaudes empoignades sont attendues ce week-end, entre les équipes en lutte pour le maintien, à l’occasion de la 24e journée de la ligue 1 du football professionnel.

Si l’Espérance de Tunis est assurée du titre de champion de Tunisie pour la 4e fois de suite et le CS Sfaxien est très proche de s’emparer de la deuxième place, les débats en bas du tableau restent ouverts à tous les pronostics pour les équipes concernées par le maintien.

La journée sera en effet marquée par le choc des mal-classés qui opposera samedi l’ES Metlaoui (11e) au CA Bizertin (13e) à Metlaoui. Les locaux tenteront de se rattraper de leur dernier revers face à l’US Tataouine et de renouer avec la victoire pour creuser l’écart sur ses concurrents directs pour le maintien. De leur côté, les Bizertins espèrent réaliser leur deuxième succès de suite et le premier en déplacement depuis octobre 2019, pour dépasser leur adversaire du jour au classement et continuer leur opération sauvetage.

Un autre match s’annonce très disputé entre la JS Kairouan (12e) et l’US Tataouine (10e) séparées de trois points. La pression est certes plus pesante pour les Aghlabides, qui évolueront à domicile, et qui sont appelés de gagner ce duel pour conserver leur place parmi l’élite, mais les visiteurs sont tenus aussi de rentrer avec les moindres dégâts pour se mettre définitivement à l’abri.

Le CS Hammam-lif, lanterne rouge, n’aura pas lui aussi la tâche facile en recevant l’Etoile du Sahel (4e ex aequo avec le C.Africain). Les banlieusards savent pertinemment que tout point perdu, en cette dernière ligne droite, leur coûtera très cher. Donc, pas de droit à l’erreur, d’autant plus face à un adversaire qui cherche à se rattraper de son dernier revers face au CS Sfaxien et de conserver ses chances dans la course pour la 3e ou 4e place.

De son côté, le Club Africain (4e) offrira l’hospitalité à l’US Ben Guerdane qui partage la 6e position avec le Stade Tunisien dans un match placé sous le signe de la réhabilitation. Les hommes de Lassaad Dridi qui n’ont pu décrocher qu’un seul point en deux matches, tenteront de retrouver leur efficacité offensive pour s’approcher davantage du podium et mettre la pression sur l’US Monastir (3e), tandis que les protégés de Ramzi Jarmoud auront besoin d’un succès pour le moral qui leur permettrait d’améliorer leur place au tableau.

Le dernier match programmé samedi opposera les co-locataires de la 8e place, le CS Chebba et l’AS Soliman, deux équipes épargnées par les enjeux de maintien, et dont l’objectif est de se détacher l’un de l’autre.

Dimanche, l’US Monastir (3e) accueillera l’Espérance de Tunis, leader, avec l’espoir de mettre fin à l’hemorragie des points (3 points en 4 matches) et de garder au moins sa place sur le podium. Mais les sang et or, malgré que le titre est en poche, tenteront de conserver leur invincibilité et de renouer avec la victoire avec deux nuls de suite.

Dans l’autre match dominical, le Stade Tunisien recevra le CS Sfaxien avec l’espoir de gagner les trois points de la victoire qui permettront aux protégés de Anis Boussaidi de s’emparer de la 6e place. Les Sfaxiens eux cherchent à aligner un 2e succès d’affilée depuis l’arrivée de l’entraineur Faouzi Benzarti pour garantir définitivement une participation en Ligue des champions.

Le programme:

Samedi 5 septembre

A Metlaoui (16h00):

ES Metlaoui – CA Bizertin

A Kairouan (16h00):JS Kairouan – US Tataouine

A la Chebba (16h00):CS Chebba – AS Soliman

A Hammam-Lif (16h00):CS Hammam-Lif – Etoile du Sahel

A Radès (18h30):

Club Africain – US Ben Guerdane

Dimanche 6 septembre :

Au Bardo (16h00):Stade Tunisien – CS Sfaxien

A Monastir (19h10):US Monastir – Espérance ST