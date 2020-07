Le temps sera dégagé, jeudi, sur les différentes régions du pays, selon l’Institut National de la Météorologie.

Le vent sera modéré, avec une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h. La mer peu agitée à agitée au niveau des régions du nord et du golf de Gabès.

Les températures demeurent stables, et les maximales varieront entre 30 et 34 degrés sur les zones côtières et entre 35 et 39 degrés, ailleurs.