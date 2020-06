L’autoroute Sousse-Sfax… dans un état indigne !

J’ai fait ce week-end Tunis-Sfax allez/retour par autoroute. Jusque-là tout va bien, sauf que j’ai failli perdre la vie mais aussi celle de ma famille.

Pour cause ? L’état de l’autoroute Sousse-Sfax est lamentable dans les deux sens (surtout entre les points du km 100-120) avec des nids-de-poule, c’est-à-dire des cavités sur la chaussée à même de renverser les voitures les plus sécurisées et solides.

C’est pour vous dire combien les risques et les dégâts sur les voyageurs et leurs véhicules (roues, avant-train…) sont inestimables…

Dans ces conditions, je pense qu’il est d’une extrême urgence de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter des catastrophes. Les images sur la toile ont de quoi choquer plus d’un Tunisien, et nuire ainsi énormément à l’image de la société Tunisie Autoroutes et du ministère de l’Equipement.

J’espère que le nouveau PDG de Tunisie Autoroutes mais aussi des décideurs publics vont lire mon témoignage.

Maarouf