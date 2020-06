Football : L’Equipe nationale reprend ses activités au milieu de dispositions sanitaires exceptionnelles

La sélection nationale de football seniors reprend lundi soir ses activités au milieu de plusieurs dispositions sanitaires et préventives exceptionnelles.

Avant d’entamer la première séance d’entraînement avec la participation de 13 joueurs, le staff médical a soumis tous les membres de la sélection nationale à un ensemble de mesures visant à assurer la sécurité des joueurs, des accompagnateurs et du staff technique, conformément au protocole sanitaire élaboré par la Fédération tunisienne de football et approuvé par les autorités compétentes.

Les joueurs ont également reçu tout l’équipement de prévention nécessaire tels que des masques, du liquide désinfectant et d’autres produits pour stériliser les équipements sportifs en plus d’un guide expliquant les moyens les plus importants de prévention et de sécurité.

Le bus qui transportera les joueurs et les différents équipements du staff technique qui seront utilisés à l’hôtel ont été également stérilisés, tout comme les vestiaires, les ballons, la pelouse, le banc des remplacants et tout l’espace d’entrainement.

Le onze national reprendra ses entrainements au stade olympique d’El Menzah, après un arrêt des activités qui remonte à novembre dernier suite à l’annulation du stage programmé en mars, en raison de la pandémie du Covid-19.

L’Equipe nationale devait jouer en mars dernier, contre la Tanzanie, en aller et retour avant d’affronter la Libye ce mois-ci pour dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, “Cameroun 2021”.

Le staff technique conduit par Mondher Kebaier a profité de la présence de nombreux joueurs évoluant dans les championnats étrangers en Tunisie afin de les inviter à ce premier stage qui se poursuivra jusqu’au 13 juin, avec la participation de 13 joueurs avant de programmer un deuxième rassemblement du 16 au 21 juin, avec la participation de 26 joueurs.

Voici la liste des joueurs convoqués pour le premier stage (du 8 au 13 juin):

Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddem Ben Aziza, Nessim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saâd Bguir et Bassem Srarfi.

Liste des joueurs convoqués pour le second stage (du 15 au 21 juin avec la participation des 26 joueurs suivants):

Atef Dkhili, Aymen Dahmène, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattas, Hani Amamou, Skander Laâbidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khalil, Taha Yassine Khenissi, Mohamed Ali Ben Hamouda, Yassine Chammakhi, Firas Belarbi, Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Chérifia, Wajdi Kechrida, Saddem Ben Aziza, Nessim Hnid, Mortadha Ben Ouannès, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti, Fakhreddine Ben Youssef, Saâd Bguir et Bassem Srarfi.