Tunisie : Plusieurs manifestations culturelles et artistiques reportées, de nouvelles mesures attendues

Dans le cadre des mesures préventives du coronavirus, le ministère des Affaires culturelles et autres organismes et institutions Culturelles tunisiennes ont annoncé, lundi soir, le report de plusieurs manifestations Culturelles et artistiques prévues pour les mois de mars et avril.

Quatre manifestations concernées sont la Foire internationale du livre Tunis (FILT), les journées poétiques de Carthage, la semaine de la Journée internationale du Théâtre et le Festival Ezzedine Gannoun pour le théâtre.

Cette mesure concerne des événements annuels qui sont organisés par ou avec le soutien du ministère. De nouvelles dates pour ces manifestations seront communiquées ultérieurement, indique la même source.

Le ministère a, également, fait savoir que les reports pourraient couvrir plusieurs autres manifestations culturelles et artistiques d’envergure nationale et internationale. Elles seront soit reportées ou annulées, en fonction de l’évolution épidémiologique dans le pays.

La Fédération tunisienne des éditeurs a pour sa part annoncé que la FILT aura lieu au mois de novembre prochain. Une décision préventive prise en concertation avec le ministère de tutelle.

La FILT devait se tenir dans sa 36e édition du 8 au 19 avril. Ce rendez vous annuel qu’abrite annuellement le parc des expositions du Kram à Tunis accueille des centaines d’exposants et d’éditeurs du monde entier.

La 2ème édition du festival Ezzeddine Gannoun pour le théâtre était programmée du 22 au 29 mars. Cet événement se tient en partenariat avec la semaine de la Journée Mondiale du Théâtre qui devait se tenir dans sa 6ème édition du 22 au 30 mars.

L’Union des artistes plasticiens tunisiens (UAPT) a aussi annoncé le report de La conférence annuelle des plasticiens tunisiens qui devrait avoir lieu les 21 et 22 mars courant.

D’autres importants rendez-vous culturels et artistiques annuels sont attendus pour la seconde quinzaine du mois de mars, à l’instar des activités habituelles à la Cité de la Culture. La cité abrite la Rencontre nationale des Arts de la Marionnette dont la tenue (15-20 mars) coïncide avec les vacances scolaires.

D’autres évènements culturels et artistiques importants sont prévus au mois d’avril. Pour le moment, aucun report n’a été annoncé.

Ces reports interviennent dans le cadre de la stratégie nationale préventive du nouveau Coronavirus ou ce qui est scientifiquement désigné Covid 19. La décision est en application des recommandations du ministère de la Santé publique et le conseil de sécurité nationale tenu lundi sous la présidence du Chef de l’Etat, pour suivre la situation dans le pays.

Une série de dispositions préventives ont été annoncées par diverses institutions de l’Etat. La politique préventive s’est renforcée en Tunisie avec la propagation de la maladie dans le pays qui enregistre 5 cas de contamination au total.

D’autres mesures sont attendues dans les jours à venir, en coordination avec divers départements ministériels et plusieurs pays.