Ligue des champions d’Afrique (3e journée) : L’Espérance et l’Etoile du Sahel pour consolider leur leadership

Les deux représentants Tunisiens en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, l’Esperance Sportive de Tunis et l’Etoile du Sahel, auront une belle opportunité de réaliser un grand pas vers la qualification en quarts de finale, en recevant respectivement les congolais de l’AS vita Club vendredi et les soudanais d’Al Hilal, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules prévue vendredi et samedi.

L’Espérance, double tenant du titre, tentera de remporter samedi à Radès un troisième succès d’affilée après celui décroché sur le terrain des marocains du Raja Casablanca n (2-0) et à domicile Radès devant les Algériens de la JS Kabylie (1-0), qui se partagent la deuxième place et s’affrontent samedi au stade Mohamed V de Casablanca, dans le choc maghrébin de la 3e journée.

De retour de la coupe du monde des clubs à Doha, les sang et or ont repris les entrainements pour préparer le match en retard de la 12e journée de la ligue 1 remporté 2-1 devant l’ES Metlaoui mardi dernier au stade Mdhila. Pour ce match en retard, l’entraineur Mouine Chaabani a laissé au repos plusieurs titualires comme Khalil Chamam, Abdlekader Badrane et Ibrahim Ouatarra et aligné ceux qui ont peu joué comme Rami Jeridi, Chamseddine Dhaouadi, Raed Fedaa où l’algérien Bilel Ben Salha auteur d’une bonne prestation et qui a été à l’origine du pénalty de l’égalisation.

En effet arès avoir été menés au score à la 32e les sang et or sont parvenus à égaliser en début de deuxième mi-temps sur penalty transformé par Anice Badri à la 69 et Mohamed Ali Yaacoubi a arraché la victoire dans les arrêts de jeu (90+12).

Avec un groupe au complet, le staff technique de l’Espérance aura donc l’embarras du choix et comptera sur ses joueurs cadres qui ont bénificié d’un jour de repos et sont prêts à en découdre avec les congolais en quête d’un premier succès après les deux défaites concédées devant la JS Kabylie sur son terrain et à domicile devant le Raja (0-1).

La vigilance sera toutefois de mise face à l’AS Vita Club bien qu’amoindrie de plusieurs joueurs clés, comme le défenseur Djoma Chabani, l’attaquant Ahmed Touré et la vedette Marc Mondili qui n’a pas encore retrouvé toute sa forme physique, fera tout son possible pour réaliser un bon résultat et se relancer dans la course avant de recevoir les sang et or pour le 11 janvier prochain à Kinshasa.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné vendredi soir à 20h00 au stade de Radès par l’arbitre gabonais par Eric Otogo Castane.

Même mission pour l’autre représentant tunisien, l’Etoile du Sahel leader du groupe B (6 points) et qui recevra Al Hilal du Soudan (2e/3 pts), samedi au stade olympique de Radès à 17h00, le stade de Sousse étant encore fermé pour travaux.

La formation sahélienne tentera également de consolider son leadership et remporter un troisème succès au dépens d’Al Hilal du Soudan après ceux obtenus au Caire face à Al Ahly d’Egypte (0-1) et devant Platinium du Zimbabwe (0-3) à Buwalayo et franchir ainisi un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale.

Après leur faux pas du match en retard de la 3e journée devant l’ES Metlaoui (0-1) en match en retard de la 3e journée le 21 décembre dernier, les protégés de Juan Carlos Garrido auront à coeur de se racheter devant leur public. Une victoire leur permettrait également d’aborder le match retour, le 11 janvier prochain dans le chaudron d’ Oum Dorman, avec un moral au beau fixe.

L’entraineur espagnol pourra compter sur un groupe presque au complet, notamment les fers de lance, de Mortadha Ben Ouannes, Iheb Msakni, Yassine chikhaoui et Mohamed Amine Ben Amor.

Le direction du match a été confiée à l’arbitre marocain, Noureddine Jaafari L’autre match du groupe oppose le même jour au Caire, les égyptiens (2e/3 points) à Platinium (4e/0 pt).